"Aist-ST" قمر صناعي روسي يمكنه رؤية الأرض حتى من خلال السحب الكثيفة

يخطط علماء جامعة سمارا للبحوث لإطلاق القمر الصناعي "Aist-ST" في النصف الثاني من عام 2024، والمهمة الأساسية لهذا القمر الصناعي هي مراقبة سطح الأرض لصالح مختلف المستهلكين والإدارات.

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والقمر "Aist-ST" هو قمر صناعي صغير من نوع 12U CubeSat من المقرر إطلاقه من مطار فوستوتشني الفضائي في النصف الثاني من عام 2024 المقبل إلى مدار ارتفاعه 400-500 كلم".

ووفقا للوثائق المعروضة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تسمح أجهزة ومعدات القمر الصناعي "Aist-ST" بمراقبة سطح الأرض حتى في الإضاءة المنخفضة وفي جميع الأحوال الجوية بما فيها السحب الكثيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يقام هذه السنة خلال أيام 14-17 يونيو الجاري تحت شعار "التنمية السيادية - هي أساس عالم عادل. فهيا نوحد جهودنا من أجل الأجيال القادمة".

المصدر: تاس