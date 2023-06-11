روسيا تستعد لإطلاق 43 قمرا صناعيا دفعة واحدة
أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تستعد لإطلاق 43 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء، من بينها أقمار طورها طلاب الجامعات الروسية.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "وصل إلى مطار فوستوتشني الفضائي مؤخرا 42 قمرا صناعيا صغيرا، ,هذه الأقمار ستطلق مع قمر Meteor-M No. 2-3 دفعة واحدة إلى مدارات حول الأرض".
وأضاف البيان: "بدأ المختصون في المطار بإعداد الأقمار وتحضيرها لترسل إلى مدارات الأرض على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b".
وتضم الأقمار الـ 42 التي أرسلت إلى "فوستوتشني" مؤخرا: 16 قمرا نانوا تم تطويرها من قبل طلاب جامعات روسية في إطار مشروع Space-Pi، و9 أقمار طورت في إطار برنامج UniverSat التابع لـ"روس كوسموس"، و17 قمرا صغيرا طورت لصالح عملاء روس وأجانب.
أما قمر Meteor-M "No. 2-3 الذي سيطلق مع الأقمار المذكورة فهو قمر روسي صمم لدراسة موارد الأرض، ودراسة تأثيرات الأشعة الشمسية في الفضاء القريب من كوكبنا، وجهّز بتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ.
المصدر: تاس