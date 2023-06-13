"مشهد مهول"..النيادي ينشر مشاهد حصرية من الفضاء للإعصار المداري في بحر العرب (فيديو)

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اليوم الثلاثاء، مشاهد حصرية من الفضاء للإعصار المداري في بحر العرب الذي أطلق عليه اسم "إعصار بيبارجوي".

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر النيادي مقطع فيديو للإعصار معلقا عليه بالقول: "مشاهد حصرية من الفضاء للإعصار المداري في بحر العرب".

وأضاف: "من محطة الفضاء الدولية نقدر نتابع ظواهر طبيعية كثيرة، ونتعاون مع الخبراء على الأرض بمجال رصد الأحوال الجوية.. الله يحفظ الجميع".

وفي مقطع الفيديو، قال سلطان النيادي: "حاليا نمر فوق شبه الجزيرة العربية، تحديدا الإمارات العربية المتحدة، من جهة الغرب ومتجهين إلى جهة الشرق باتجاه عمان وبحر العرب"، مردفا: "نحاول تصوير عين العاصفة المدارية (إعصار بيبارجوي)".

وأشار إلى أعمدة من السحاب قائلا: "هذه عواصف رعدية"، فيما التقط العديد من الصور ووعد مشاهديه بمشاركتها معهم.

وبين أنه حتى الآن لم ير عين الإعصار (مركزه)، لافتا إلى أن ما يظهر "شيء مهول، وغطاء سحابي كثيف وأعمدة للعواصف الرعدية".

مشاهد حصرية من الفضاء للإعصار المداري في بحر العرب..



من محطة الفضاء الدولية نقدر نتابع ظواهر طبيعية كثيرة، ونتعاون مع الخبراء على الأرض بمجال رصد الأحوال الجوية.. 🌩️🌀



الله يحفظ الجميع pic.twitter.com/QlpWDOz0n0 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 13, 2023

المصدر: RT