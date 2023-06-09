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الصين تصمم مركبة فضائية بسبعة مقاعد

الفضاء

الصين تصمم مركبة فضائية بسبعة مقاعد
مركبة فضائية صينية
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أعلنت إدارة الرحلات الفضائية الماهولة في الصين، ان المصممين يعملون حاليا على تصميم مركبة فضائية من الجيل الجديد يمكنها حمل سبعة رواد فضاء.

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ويشير موقع الإدارة في شبكة WeChat للتواصل الاجتماعي إلى أن "مساحة المركبة الجديدة ستكون أكبر ويمكن إعادة إستخدامها، وأن المصممين يعملون حاليا على تصميم مركبة يمكنها حمل سبعة أشخاص إلى المدار" .

ووفقا لكبير المصممين تشو جيان بينغ، سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات القريبة المقبلة. ومن المتوقع أن تخفض هذه المركبة الفضائية تكلفة نقل رواد الفضاء إلى المدار.

وتجدر الإشارة إلى أن المركبات الفضائية التي تستخدمها الصين في نقل رواد الفضاء إلى محطتها الفضائية تسع لثلاثة رواد فقط.

المصدر: تاس

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