هنغاريا ترسل رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو أن بلاده سترسل رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال الوزير: "ستبرم هنغاريا قريبا اتفاقية لإرسال رائد فضاء هنغاري إلى المحطة الفضائية الدولية، وقد تمت الموافقة على العقد وسيتم إبرامه مع شركة AxiomSpace الأمريكية التي تعمل في مجال السياحة الفضائية تحت إشراف وكالة ناسا".

وخلال زيارة أجراها الوزير مؤخرا إلى مقر وكالة الفضاء الأوروبية في باريس، التقى رئيس الوكالة وناقشا معا آفاق المشاريع الفضائية المشتركة

وذكر سيارتو في صفحته على "فيسبوك" أن 4 مرشحين من رواد الفضاء الهنغاريين يواصلون تدريبهم حاليا بهدف القيام بالرحلة المنشودة، والرائد الذي سيتم اختياره لهذه الرحلة سيقضي شهرا على متن المحطة الفضائية الدولية في الفترة ما بين أواخر 2024 وأوائل 2025، وسيشارك بإجراء التجارب العلمية على متن المحطة.

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وكانت هنغاريا قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق أكبر برنامج فضائي في تاريخها، بقيمة 100 يورو، وأحد أهداف هذا البرنامج هو إرسال رائد فضاء هنغاري إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس