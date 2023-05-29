الصين ترسل دفعة جديدة من الرواد إلى محطتها المدارية

أعلن التلفزيون المركزي الصيني أن بلاده تستعد لإطلاق مركبة فضائية ستحمل دفعة جديدة من الرواد إلى محطتها المدارية الوطنية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة "Shenzhou 16" التي ستحمل الرواد إلى المحطة المدارية الصينية من المفترض أن تطلق في 30 مايو الجاري في تمام الساعة 09:31 بتوقيت بكين (04:31 بتوقيت موسكو) من مركز جيوغوان الفضائي شمال غرب الصين.

وأشارت هيئة رحلات الفضاء المأهولة في الصين إلى أن المركبة ستحمل 3 رواد إلى المحطة هم: جينغ هاي بينغ (قائد الطاقم)، وتشو يانغ تشو، وغوي هايتشاو.

تدور المحطة المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كلم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي