سلطان النيادي يجيب على سؤال وجهه لـ "الأذكياء " (فيديو)

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، مقطع فيديو جديدا على "تويتر" أجاب فيه عن سؤال كان قد وجهه لمتابعيه على صفحات التواصل الاجتماعي من محبي العلوم والفيزياء.

وقال النيادي في التغريدة التي أرفقها بالفيديو الجديد: "شكرا على تفاعلكم مع سؤالي الأخير.. إليكم إجابتي في هذا الفيديو وانتظروني في سؤال جديد".

وأوضح رائد الفضاء أن "سبب ضم الأشخاص لأيديهم وأرجلهم ليدوروا بسرعة أثناء التزلج على الجليد مثلا هو التقليل من قوة عزم القصور الداخلي، وأن هذه القوة لأي جسم ممتد يدور حول محور معين تزداد كلما زاد امتداد الجسم، وبالتالي تتسبب ببطء حركتة ".

شكرًا على تفاعلكم مع سؤالي الأخير وشغفكم الملهم دائمًا ✨ إليكم إجابتي في هذا الفيديو وانتظروني بسؤال جديد قريبًا.. 🧠 pic.twitter.com/Xn1Y9pMir2 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 18, 2023

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ووصل النيادي إلى المحطة الفضائية الدولية ضمن طاقم المهمة crew-6، ليخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء ستستمر لستة أشهر متواصلة في المحطة، ومن المقرر أن يجري على متن المحطة العديد من التجارب العلمية على متن المحطة، مخصصة لموضوعات مثل آلام الظهر، وبيولوجيا النبات، وصحة القلب والأوعية الدموية، وعلوم المواد، والإشعاع، والنوم، والسوائل.

المصدر: RT