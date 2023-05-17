رائد الفضاء الإماراتي يوجه سؤالا لـ"الأذكياء فقط" (فيديو)

يواصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، تفاعله مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل محطة الفضاء الدولية، وهذه المرة بتوجيه سؤال لـ"الأذكياء ومحبي الفيزياء" بحسب تعبيره.

وفي الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "تويتر"، قال النيادي: "نرى الأشخاص الذين يتزلجون على الجليد يجمعون أيديهم حتى يدورو بسرعة، أو الناس اللي تقفز للغطس مثلا يضمون أيديهم ورجليهم كذلك ليدورو بسرعة. فلماذا؟".

سؤال للأذكياء ومحبّي الفيزياء، بانتظار إجاباتكم.. 🔎🤓 pic.twitter.com/Tmmh10303a — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 16, 2023

وأجاب رائد الفضاء الإماراتي عن سؤاله عمليا، إذ دار لعدة مرات تارة وهو يضم ذراعيه ورجليه، ومرة أخرى وهو يمد جسده دون أي انحناء، حتى ظهر الفرق جليا بين الوضعين.

وأوضح النيادي خلال تطبيقه للوضعين، قائلا: "أبدأ بالدوران.. ربما تشوفون الحركة سريعة، لكن لو مديت جسمي تكون الحركة أبطأ".

وعلى الرغم من أنه قدم إجابة على السؤال إلا أن المغردين تفاعلوا معه، وأجاب العديد منهم على السؤال، نعرض تاليا بعضا من الإجابات.

بسبب دعم الزخم الزاوي، تزداد السرعة الزاوية بنقصان طول نصف القطر 👍 — بندر العبـيـريـد (@Qn1313) May 16, 2023

تسمى السرعة الزاويه = السرعة على نصف القطر



كل ما زاد طول القطر قلت السرعه وكل ما قل القطر زادت سرعة الدوران ..



ولكن على سطح الارض ضم اليدين والارجل يكون لتقليل مقاومة الهواء للجسم لزيادة سرعة السقوط او الغوص او او .. ودمتم سالمين — خالد المنصوري' (@lbeeh_k) May 16, 2023

CO😍OL



الموضوع متعلق بالميكانيكا الحيوية وقانون الحفاظ على الزخم الزاوي.



عندما تقف في وضع مستقيم وتدور ، يتم توزيع كتلتك على مساحة كبيرة نسبيًا. عندما تتقرفص، يتم توزيع كتلتك بشكل أقرب إلى محور الدوران ، مما يقلل من القصور الذاتي inertia ويزيد السرعة الزاوية angular velocity. — Fahed Al Muhsen (@Fahed2k) May 16, 2023

هذا وينشط النيادي عبر "تويتر"، مشاركا متابعيه باستمرار كل ما تلتقطه عدساته، منها على سبيل المثال مقطع فيديو يرصد لحظة فصل المركبة الفضائية "سيغنس" المحملة بالنفايات من محطة الفضاء الدولية، وكيف تجري عملية حلاقة الشعر في الفضاء، وعملية تشكل الماء في الفضاء، كما التقط صورة لإمارة أبو ظبي من الفضاء.

المصدر: RT