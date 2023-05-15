سبيس إكس تخطط لإطلاق أول محطة فضائية تجارية

تخطط شركة Vast الأمريكية بالتعاون مع شركة سبيس إكس لإطلاق أول محطة فضائية تجارية مأهولة في العالم عام 2025 .

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ووفقا للمعلومات المنشورة سيحمل صاروخ النقل الثقيل فالكون-9 الذي تنتجه شركة سبيس إكس هذه المحطة التي سيطلق عليها اسم Haven-1 (الملاذ) إلى مدارها في الفضاء. بعد ذلك ، ستلتحم بوحدة أكبر للمحطة Vast- 1 التي هي حاليا قيد التطوير. ويبلغ الطول الإجمالي للمحطة الكاملة حوالي 100 متر.

ويقول جيد ماكاليب المدير العام لشركة Vast: "يسر Vast أن تبدأ المشوار بإطلاق أول محطة فضائية تجارية في العالم هي Haven-1 وطاقمها الأول Vast-1".

وتخطط الشركتان لاستخدام مركبات Crew Dragon التي تنتجها شركة سبيس إكس في نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية التجارية، الذين يمكنهم قضاء مدة لا تزيد عن 30 يوما فيها.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"