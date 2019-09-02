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الكشف عن "أول فندق فضائي في العالم "(فيديو وصور)

الفضاء

الكشف عن
Youtube /The Gateway Foundation
الكشف عن "أول فندق في العالم في الفضاء"
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كشف تقرير جديد عن أول فندق فضائي تجاري في العالم بمثابة سفينة رحلات سياحية مدارية، تحتوي على غرف نوم فاخرة وحانات ومطاعم ودور سينما.

 وستقوم محطة Von Braun الفضائية، التي صممتها مؤسسة Gateway Foundation، ببناء الفندق استنادا على التكنولوجيا المستخدمة في محطة الفضاء الدولية.

ومع ذلك، سيحظى فندق الفضاء بجاذبية صناعية، ما يجعل كلا من الزيارة والعيش طويل الأجل فيه، أكثر متعة، على عكس المحطة الفضائية التي تحظى بانعدام الجاذبية.

وسيكون الفندق على شكل عجلة يبلغ قطرها 190 مترا، ويتم تدويرها لإنشاء قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر.

الكشف عن
gatewayspaceport.com
الكشف عن
gatewayspaceport.com

وسيكون حول العجلة 24 وحدة مزودة بمراتب للنوم ووظائف دعم الحياة الأخرى، بحسب The Gateway Foundation.

وسيتم تزيينها باستخدام مواد طبيعية وأقمشة وإضاءة مريحة ودهانات، ما يتيح لزوار الفندق قضاء إجازة رائعة.

وسيوفر الفندق خدمات شبيهة بالرحلات التي تقام في السفن البحرية، مثل المطاعم والبارات والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام والندوات التعليمية.

الكشف عن
gatewayspaceport.com

وتهدف مؤسسة The Gateway Foundation إلى تشغيل محطة Von Braun الفضائية بحلول عام 2025، حيث يتوقع أن يزور المحطة 100 سائح في الأسبوع.

وقال تيم ألاتوري، مؤسس The Gateway Foundation: "في النهاية، سيكون الذهاب إلى الفضاء عرضا مغريا يختاره الناس لقضاء عطلتهم، مثل الذهاب في رحلة بحرية أو الذهاب إلى عالم ديزني".

وأضاف أنه على الرغم من أن السياحة الفضائية قد لا تكون متاحة إلا للأثرياء على مدار الأعوام القليلة المقبلة، لكن مؤسسة The Gateway Foundation تهدف إلى جعل السفر إلى الفضاء في متناول الجميع.

وبمجرد تشغيل محطة Von Braun، تخطط المؤسسة لبناء محطة فضائية أكبر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 1400 شخص.

وأوضح ألاتوري: "ستكون هذه المحطة بمثابة مدن حقيقية في الفضاء، وستكون معابر للذين يذهبون ويعودون إلى القمر والمريخ".

المصدر: ميرور

 

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