الكشف عن "أول فندق فضائي في العالم "(فيديو وصور)

كشف تقرير جديد عن أول فندق فضائي تجاري في العالم بمثابة سفينة رحلات سياحية مدارية، تحتوي على غرف نوم فاخرة وحانات ومطاعم ودور سينما.

وستقوم محطة Von Braun الفضائية، التي صممتها مؤسسة Gateway Foundation، ببناء الفندق استنادا على التكنولوجيا المستخدمة في محطة الفضاء الدولية.

Space hotel with artificial gravity will be in orbit by 2025! The Gateway Foundation is building a space hotel, based on the concepts of a Nazi and American rocket scientist Wernher von Braun. The company plans to assemble it in orbit, using robots and drones. pic.twitter.com/JcUiZ7g9XZ — thealienshop.com (@ThealienshopC) September 1, 2019

The Gateway Foundation is designing the world's first space hotel – the Von Braun Space Station

pilled and redbastehttps://t.co/EU9X5wb22L — Kek_Magician (@Keque_Mage) August 30, 2019

ومع ذلك، سيحظى فندق الفضاء بجاذبية صناعية، ما يجعل كلا من الزيارة والعيش طويل الأجل فيه، أكثر متعة، على عكس المحطة الفضائية التي تحظى بانعدام الجاذبية.

وسيكون الفندق على شكل عجلة يبلغ قطرها 190 مترا، ويتم تدويرها لإنشاء قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر.

gatewayspaceport.com

gatewayspaceport.com

وسيكون حول العجلة 24 وحدة مزودة بمراتب للنوم ووظائف دعم الحياة الأخرى، بحسب The Gateway Foundation.

وسيتم تزيينها باستخدام مواد طبيعية وأقمشة وإضاءة مريحة ودهانات، ما يتيح لزوار الفندق قضاء إجازة رائعة.

وسيوفر الفندق خدمات شبيهة بالرحلات التي تقام في السفن البحرية، مثل المطاعم والبارات والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام والندوات التعليمية.

gatewayspaceport.com

وتهدف مؤسسة The Gateway Foundation إلى تشغيل محطة Von Braun الفضائية بحلول عام 2025، حيث يتوقع أن يزور المحطة 100 سائح في الأسبوع.

وقال تيم ألاتوري، مؤسس The Gateway Foundation: "في النهاية، سيكون الذهاب إلى الفضاء عرضا مغريا يختاره الناس لقضاء عطلتهم، مثل الذهاب في رحلة بحرية أو الذهاب إلى عالم ديزني".

وأضاف أنه على الرغم من أن السياحة الفضائية قد لا تكون متاحة إلا للأثرياء على مدار الأعوام القليلة المقبلة، لكن مؤسسة The Gateway Foundation تهدف إلى جعل السفر إلى الفضاء في متناول الجميع.

وبمجرد تشغيل محطة Von Braun، تخطط المؤسسة لبناء محطة فضائية أكبر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 1400 شخص.

وأوضح ألاتوري: "ستكون هذه المحطة بمثابة مدن حقيقية في الفضاء، وستكون معابر للذين يذهبون ويعودون إلى القمر والمريخ".

المصدر: ميرور