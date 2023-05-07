لماذا لم نكتشف أبدا كائنات فضائية؟ .. عالم يقدم تفسيرا جديدا!

توصل باحث من مختبر الفيزياء الحيوية الإحصائية في École Polytechnique Fédérale في لوزان (EPFL) سويسرا، إلى تفسير جديد لعدم تواصل الكائنات الفضائية "إن وُجدت" معنا.

ويقول عالم الفيزياء الحيوية كلاوديو جريمالدي: "لقد بحثنا منذ 60 عاما فقط. ويمكن أن تكون الأرض ببساطة في فقاعة تصادف أنها خالية من موجات الراديو المنبعثة من الحياة خارج كوكب الأرض".

وباختصار، هناك مساحة كبيرة جدا للمسح، وعلى الأرجح لا توجد إرسالات فضائية كافية تعبر طريقنا. ويعتمد ذلك على نموذج إحصائي استخدم سابقا لدراسة المواد المسامية مثل الإسفنج - فقط بدلا من المسام داخل المادة، تم نشره لتقييم توزيع بواعث الإشارات خارج الأرض التي قد تكون أو لا تكون في مكان ما في الفضاء. والرسالة هي التحلي بالصبر. يتطلب البحث عن آثار الاتصالات في الكون وقتا وجهدا ومالا، وهناك بعض الجدل حول ما إذا كان البحث عن ذكاء خارج كوكب الأرض (SETI) يستحق وقتنا.

ويبدأ نموذج البحث بافتراض وجود إشارة كهرومغناطيسية واحدة على الأقل من أصل تكنولوجي في مجرة درب التبانة في أي وقت، وأن الأرض كانت في فقاعة هادئة (أو مسام إسفنجية) لمدة ستة عقود على الأقل، إن لم يكن أكثر.

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وإذا كان الأمر كذلك، فمن الناحية الإحصائية، هناك أقل من 1 إلى 5 انبعاثات كهرومغناطيسية لكل قرن في أي مكان في مجرتنا.

وبعبارة أخرى، إنها شائعة مثل المستعرات الأعظمية في مجرة درب التبانة - لذا فهي ليست شائعة جدا على الإطلاق.

وفي مثل هذه التقييمات التي تنطوي على احتمالية، غالبا ما توجد افتراضات يمكن التركيز عليها. ومن الممكن تعديل العوامل لتكون أكثر تفاؤلا (أو تشائما)، مع تعديل احتمالية التقاط إشارة في المستقبل.

ووفقا للسيناريو الأكثر تفاؤلا، مع الشروط الموضحة، يقول جريمالدي إنه قد يستغرق 60 عاما على الأقل قبل أن نحصل على إشارة من فضائي. وفي السيناريو الأقل تفاؤلا، نتطلع إلى انتظار أكثر من 2000 عام. وفي كلتا الحالتين، سنحتاج إلى تلسكوب لاسلكي موجه في الاتجاه الصحيح تماما.

ويقول جريمالدي: "ربما كنا غير محظوظين لأننا اكتشفنا كيفية استخدام التلسكوبات الراديوية مثلما كنا نعبر جزءا من الفضاء كانت فيه الإشارات الكهرومغناطيسية من الحضارات الأخرى غائبة. وبالنسبة لي، تبدو هذه الفرضية أقل تطرفا من الافتراض بأننا نتعرض للقصف المستمر بإشارات من جميع الجهات ولكننا، لسبب ما، غير قادرين على اكتشافها".

ونظرا لاستمرار تحسن الأدوات التي نستخدمها للنظرة إلى الفضاء، فإننا نكتشف المزيد والمزيد من الكواكب التي قد يكون لديها الظروف المناسبة لتواجد الحياة عليها - وهذا يعني فرصة أكبر لأن الحياة الفضائية تحاول الحصول عليها على اتصال.

ومع ذلك، لا يزال لدينا مساحة كبيرة يجب تغطيتها في البحث، وهذا هو سبب أهمية النمذجة لمعرفة المكان الذي يجب البحث فيه.

وإذا تطورت حضارة غريبة، على سبيل المثال، فقد تتجمع حول مجموعة من الكواكب، ولا تنتشر بالتساوي كما افترض التحليل في هذه الدراسة.

ويقترح جريمالدي أن أفضل طريقة للمضي قدما هي التحقيقات المتكافئة: لذا البحث عن إشارات في البيانات التي تم جمعها بواسطة التلسكوبات التي تركز على مهمات أخرى، بدلا من استخدام التلسكوبات على وجه التحديد للبحث عن الاتصالات الفضائية.

ويقول جريمالدي: "قد تكون أفضل إستراتيجية هي تبني النهج السابق لمجتمع SETI في استخدام البيانات من دراسات الفيزياء الفلكية الأخرى - الكشف عن الانبعاثات الراديوية من النجوم أو المجرات الأخرى - لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أي إشارات تقنية، وجعل ذلك ممارسة معيارية".

ونُشر البحث في مجلة The Astronomical.

المصدر: ساينس ألرت