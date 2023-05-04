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رائدا الفضاء الروسيان بيتيلين وبروكوفيف ينهيان العمل خارج المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رائدا الفضاء الروسيان بيتيلين وبروكوفيف ينهيان العمل خارج المحطة الفضائية الدولية
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رائد الفضاء الروسي بيتيلين يعمل خارج المحطة الفضائية
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اختتم رائدا الفضاء الروسييان، سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين عملهما خارج المحطة الفضائية الدولية، الذي استغرق 7 ساعات و10 دقائق.

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يذكر أن رائدي الفضاء الروسييْن خرجا من المحطة إلى الفضاء المكشوف الساعة 23.01 الأربعاء 3 مايو.  وكانت الغاية من خروجهما إلى الفضاء المكشوف نقل الحجرة الانتقالية إلى مختبر "ناؤوكا" الروسي، وتحققت تلك العملية بمساعدة الذراع الآلية التي تحكم فيها رائد الفضاء الروسي، أندريه فيديايف، من داخل المحطة الفضائية.

رائدا الفضاء الروسيان بيتيلين وبروكوفيف ينهيان العمل خارج المحطة الفضائية الدولية
rbc.ru
رائدا الفضاء الروسيان يعودان إلى المحطة الفضائية

وقد فشلت الذراع الآلية في البداية في تركيب الحجرة الانتقالية على المختبر، ثم حوّل أندريه فيديايف الذراع الآلية إلى نظام الإدارة اليدوية، ما مكّن رائدي الفضاء خارج المحطة من مساعدتها وإتمام عملية تركيب الحجرة. وبعد ذلك قام بروكوبيف وبيتيلين بتشغيل الحجرة.

وفي ختام العملية قام الرائدان الروسيان بقذف حاوية النفايات إلى الفضاء.

يذكر أن رائد الفضاء بروكوبيف خرج إلى الفضاء المكشوف للمرة الخامسة. أما رائد الفضاء بيتيلين فعمل خارج المحطة الفضائية للمرة الثالثة.

المصدر: تاس

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