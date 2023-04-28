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مركز القبة السماوية في موسكو يعاود افتتاح منصته الفلكية للزوار

الفضاء

مركز القبة السماوية في موسكو يعاود افتتاح منصته الفلكية للزوار
Sputnik alexandr vilf
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أعن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن منصته الفلكية المخصصة لمراقبة الشمس والنجوم ستستأنف عملها مطلع مايو القادم.

وجاء في بيان صادر عن المركز: "يستأنف مركز القبة السماوية في موسكو العمل في منصة Sky Park المجهزة بأدوات لمراقبة الشمس والنجوم، المنصة ستكون متاحة للزوار اعتبارا من 1 مايو.. لقد أغلقنا هذا الموقع في فصل الشتاء كون المعدات الموجودة فيه غير مخصصة للاستخدام في الأوقات الباردة، والقبة الدوارة في هذه المنصة تعمل في الفترات الدافئة من العام، موسم مراقبة الشمس والنجوم سيفتتح هذا العام في الأول من مايو".

مركز القبة السماوية في موسكو يعاود افتتاح منصته الفلكية للزوار
Sputnik

توجد المنصة الفلكية على سطح متحف "Lunarium" التفاعلي في مركز القبة السماوية في موسكو، وتستقبل محبي مراقبة السماء والنجوم منذ العام 1947، وخلال تحديثها في الفترة ما بين عام 1994 و2011  حصلت المنصة على العديد من الآلات والمعدات الجديدة وتوسعت قائمة المعروضات الموجودة فيها.

مركز القبة السماوية في موسكو يعاود افتتاح منصته الفلكية للزوار
Sputnik
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ومن بين الأشياء المميزة التي يمكن للزوار مشاهدتها في هذه المنصة الساعات الشمسية القديمة، ونماذج للأرض والكواكب في المجموعة الشمسية والعديد من المعروضات التي تتعلق بعلم الفضاء والفلك، كما تضم منطقة المنصة برجين وتلسكوبات لمراقبة السماء.

المصدر: فيستي

 

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