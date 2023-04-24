مصور يلتقط مشهدا فريدا لعطارد "متنكرا في شكل مذنب" عند اقترابه من الشمس

شوهد عطارد في مظهر شبيه بالمذنب خلال الأيام القليلة الماضية، عندما وصل الكوكب المجاور للشمس إلى أقرب نقطة له من نجمنا، وكشف عن ذيله الضخم والمخطط في سماء الليل.

والتقط أحد المصورين الفلكيين لقطة ملحمية لهذا المشهد الفريد.

وتدور المذنبات حول أجزاء من الصخور والغازات والغبار المتجمدة التي غالبا ما تُرى بذيول مزدوجة مميزة خلفها، أحدهما مصنوع من الغاز الذي يتسرب من داخلها والآخر ناتج عن الغبار من أسطحها.

Planet (comet) Mercury on April 12, 2023 (Yuri's Night).

The solar wind and micro-meteorites eject sodium atoms from Mercury’s surface. This creates a yellow-orange tail of sodium gas that is around 24 million kilometers long. I captured this stacked CCD image from my backyard… pic.twitter.com/9e6jA8egDj — Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) April 14, 2023

ويتم دفع هذين الذيلين بعيدا عن المذنب في نفس الاتجاه بواسطة جزيئات مشحونة من الشمس تعرف باسم الرياح الشمسية.

وعطارد، أصغر كوكب في النظام الشمسي، له ذيل واحد يشبه المذنب ناتج في الغالب عن أيونات الصوديوم التي تنتشر من سطح الكوكب بفعل الرياح الشمسية وتأثيرات النيازك الدقيقة. وعرف العلماء بوجود ذيل لعطارد منذ عام 2001، واكتشفوا منذ ذلك الحين أنه ينمو ويتقلص بناء على قرب الكوكب من الشمس.

This is NOT a comet, not even a meteor, but the planet Mercury, which is currently visible just after sunset. The solar wind and micro-meteorites eject sodium atoms from Mercury’s surface. This creates a yellow-orange tail of sodium gas that is around 24 million kilometers long.… pic.twitter.com/73N99ZC1FR — Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) April 13, 2023

Venus and Mercury captured on Easter.

Have you ever seen the clouds of Venus (UV) or Mercury’s sodium tail?



SkyScape:

Sony Alpha 7 II, Nikon 14-24mm f/2.8



Venus:

C11 EdgeHD, Baader FFC, U filter, ASI290MM



Mercury’s tail:

135mm f/2, FLI ML 8300, Sodium 589 nm filter, Star… pic.twitter.com/XmhLZbKioY — Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) April 12, 2023

وفي ذروته، يمتد الذيل إلى نحو 14.9 مليون ميل (24 مليون كيلومتر)، وفقا لموقع Spaceweather.com، وهو أكبر بنحو 62 مرة من المسافة بين الأرض والقمر.

ويمتد الذيل على هذه المسافة الضخمة لأن عطارد له غلاف جوي ضعيف جدا وقريب من الشمس، ما يجعل من السهل على الرياح الشمسية تمزيق سطح الكوكب.

ولأسباب غير معروفة، يكون ذيل عطارد أكثر وضوحا من الأرض بعد 16 يوما بالضبط من الحضيض الشمسي، أو النقطة التي يكون فيها الكوكب أقرب إلى الشمس، بحسب موقع Spaceweather.com.

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ووصل عطارد إلى نقطة الحضيض هذه في الأول من أبريل، ما يعني أن ذيله ظهر أكثر سطوعا في 17 أبريل.

ولكن في 12 أبريل، تمكن المصور الفلكي سيباستيان فولتمير من التقاط صورة مذهلة لذيل الكوكب من مكان بالقرب من سبيشيرين، بلدية في شمال شرق فرنسا.

وبالنسبة للمراقب العادي، من الصعب جدا رؤية ذيل عطارد، ولهذا السبب لم يتم اكتشافه حتى القرن الحادي والعشرين.

لكن فولتمير كان قادرا على تصوير الذيل العملاق بفضل مرشح متخصص يسلط الضوء على الأطوال الموجية الصفراء للضوء، والتي تنبعث من جزيئات الصوديوم المثارة في الذيل.

وشرح فولتمر لموقع Spaceweather.com: "من دون مثل هذا المرشح، يكون ذيل عطارد غير مرئي تقريبا بالعين المجردة".

وعطارد ليس الجسم السماوي الوحيد في النظام الشمسي الذي يملك ذيلا يشبه المذنب بشكل مدهش. فللقمر أيضا ذيل لا يمكن رؤيته إلا مرة واحدة في الشهر حيث تمر الأرض من خلاله. وتماما مثل عطارد، يتكون ذيل القمر في الغالب من ملايين ذرات الصوديوم.

المصدر: لايف ساينس