"إله الخصوبة" يصل الليلة إلى أقرب نقطة له من الأرض منذ 285 عاماً

يقترب الكوكب القزم هاوميا (Haumea)، الواقع على حافة النظام الشمسي في حزام كويبر خلف نبتون، من أقرب مسافة له من الأرض منذ 285 عاما الليلة.

ويصل الكوكب القزم المتجمد هاوميا الذي يشبه شكله كرة الرغبي إلى كل من المقابلة (النقطة المقابلة مباشرة للشمس من منظور الأرض)، والحضيض (النقطة في مداره الأقرب إلى الأرض) مساء 21 أبريل، وستكون بذلك مرئيا في سماء الليل في كوكبة العواء (Boötes).

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وتم رصد هاوميا لأول مرة على حافة النظام الشمسي في عام 2004، من قبل مجموعتين مختلفتين من علماء الفلك الذين بحثوا في الملاحظات التي تم إجراؤها بين عامي 2003 و2004، وحصل الكوكب في البداية على اسم 2003 EL61.

وحتى عام 2008، تم تصنيفه على أنه "جسم حزام كايبر" (KBO)، وأعيد تصنيفه من قبل الاتحاد الفلكي الدولي الذي اعتبره كوكبا قزما، حيث انضم إلى بلوتو وإيريس وماكيماكي في حزام كويبر وسيريس في حزام الكويكبات.

وفي ذلك الوقت، أطلق عليه اسم هاوميا نسبة إلى اسم إله الخصوبة في هاواي.

ويستغرق الكوكب القزم، الذي يبلغ حجمه تقريبا حجم بلوتو، نحوالي 285 عاما للدوران حول الشمس، وتتراوح المسافة بينه وبين الأرض من 34 إلى 51 وحدة فلكية AU (1 وحدة فلكية يعادل المسافة بين الأرض والشمس).

وعندما يصل إلى الحضيض، فإن ذلك سيجعله على مسافة 34 وحدة فلكية من الأرض الليلة.

وعلى الرغم من أن مداره قد يكون بطيئا للغاية، إلا أن هاوميا يدور بسرعة كبيرة، ولا يستغرق الأمر سوى أربع ساعات لإكمال دورة واحدة.

وبسبب قوة الطرد المركزي التي يتعرض لها بسبب سرعة الدوران هذه، فإن هاوميا يتمدد مثل كرة الرغبي بدلا من الدوران مثل معظم الكواكب الأخرى والكواكب القزمة.

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ويشار إلى أن هاوميا هو أيضا الكوكب القزم الوحيد المعروف الذي لديه حلقات، وله أيضا قمرين صغيرين، Namaka وHi'iaka، وهما بنات هاوميا في أساطير هاواي.

وعلى الرغم من أن هاوميا سيكون مرئيا للعين المجردة في السماء طوال الليل، إلا أنه ما يزال بعيدا جدا عن الأرض بحيث لا يمكن تمييزه على أنه أكثر من مجرد نقطة ضوء شبيهة بالنجوم، حتى من خلال التلسكوبات والمناظير.

وإذا كنت ترغب في إلقاء نظرة فاحصة على هاوميا، فابحث عن أفضل التلسكوبات وأفضل المناظير، واستعن ببعض التطبيقات الفلكية التي يمكنها مساعدتك على تحديد موقع الكوكب القزم بدقة في السماء.

المصدر: سبيس