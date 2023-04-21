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ما الجسم الذي حلق في سماء كييف؟

الفضاء

ما الجسم الذي حلق في سماء كييف؟
Globallookpress Daniel Reinhardt/dpa
زخات Lyrids
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أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف أن الجسم الغامض الساطع الذي حلق في سماء مدينة كييف عاصمة أوكرانيا قد يكون نيزك من وابل Lyrids.

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ويشير الخبير العسكري في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الجسم الساطع الذي حلق في سماء كييف واحترق، على الأرجح هو نيزك من وابل Lyrids (يستمر هذا الوابل من 16 إلى 25 أبريل).

ويذكر أن أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أعلن عن عمل منظومات الدفاع الجوي المنتشرة في مدينة كييف في تلك الفترة. ولكنه حذف منشوره بعد فترة قصيرة. أما سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف، فقد اعلن ان هذا الضوء الساطع كان نتيجة سقوط قمر صناعي لناسا. ولكن بعد فترة وجيزة دحض هذا التصريح أيضا.

ويقول اينكوف: "هذا نيزك وعلى الأرجح من زخات Lyrids التي تبلغ أعلى مستوى خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل".

ولم يستبعد بوريس شوستوف المدير العلمي لمعهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرضية الخبير ليونكوف، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة بدأت منذ يوم 16 أبريل.

ويقول: "مثل هذا الاحتمال وارد دائما. لأننا لا نستطيع مسبقا اكتشاف الأجسام الصغيرة نسبيا التي يقل مقاسها عن 10 أمتار. لذلك فإن هذا ممكن جدا".

المصدر: نوفوستي

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