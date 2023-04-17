روسيا تنفذ عدة عمليات إطلاق فضائي من مطار"فوستوتشني" هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن خططها التي تتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي هذا العام.

وحول الموضوع قال روسلان محمدجانوف مدير مركز تشغيل البنى التحتية في المطار الذي تديره روس كوسموس: "هناك خطط لتنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصواريخ الفضاء من مطار فوستوتشني هذا العام".

وأضاف: "أول عملية إطلاق فضائي ستنفذ في المطار من ضمن المخطط له أواخر الربيع الجاري، والعملية الثانية من المفترض أن تنفذ في مايو القادم.. أما الأهم فهو أن المطار من المفترض أن يشهد في 13 يوليو القادم عملية إطلاق مركبة Luna-25 المخصصة لاستكشاف القمر".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت إلى أن مركبة Luna-25 التي ستطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي ستتركز مهمتها الأساسية على تنفيذ عملية هبوط سلسة على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وقد أجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي