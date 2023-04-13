روسيا تطور محركات بلازما قد تحدث نقلة نوعية في عالم الصناعات الفضائية

أعلنت مؤسسة"روس آتوم" الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير محركات بلازما جديدة ستحدث نقلة نوعية في عالم صواريخ الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة " عام 2024 من المقرر أن ينتهي الخبراء في أحد المعاهد التابعة لمؤسستنا من وضع نموذج أولي لمحرك بلازما مخصص لصواريخ الفضاء".

وأضاف البيان "في إطار العمل على المشروع تمكن الخبراء في المعهد من تطوير مسرّع بلازما ونظام تأيين خاص بالمحرك، وتمت دراسة توازن الطاقة في المحرك وطرق زيادة عمر الأقطاب الكهربائية التي ستعمل فيه، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال التصميمية سيباشر الخبراء في المعهد بصنع نموذج أولي للمحرك يولد عزم دفع كبير".

وتستعمل محركات البلازما حاليا في بعض نماذج المركبات الفضائية والأقمار الصناعية لتصحيح مدارات المركبات والأقمار في الفضاء، وتطوير محركات قوية من هذا النوع لصواريخ الفضاء ستمكّن الصواريخ من القيام برحلات فضائية سريعة.

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ولدى روسيا حاليا العديد من نماذج محركات البلازما التي تستخدم مع الأقمار الصناعية، وتشير التسريبات إلى أن الخبراء الروس يطورون أنواعا جديدة من هذه المحركات أيضا لاستخدامها في المركبات التي ستنفذ رحلات مستقبلية إلى الفضاء البعيد.

المصدر: فيستي