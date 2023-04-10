شركة روسية بصدد تصميم أجهزة تؤمن الاتصال بين الأقمار الصناعية

بدأ العلماء والأخصائيون في جامعة "لوباتشيفسكي" بمدينة نيجني نوفغورود الروسية في العمل على تصميم أجهزة مخصصة للاتصال بين أقمار صناعية.

وذلك بطلب قدّمته شركة "ريشيتنيوف" الفضائية.

إقرأ المزيد

أفاد بذلك السبت 8 أبريل ناطق باسم شركة "ريشيتنيوف". وقال إن "شركة "ريشيتنيوف" لأنظمة المعلوماتية الخاصة بالأقمار الصناعية بادرت إلى تصميم الأجهزة الواعدة مستقبلاً للاتصال بين الأقمار الصناعية.

وجاء على حساب "تلغرام" العائد للشركة أن تصميم تلك الأجهزة يشارك فيه العلماء والأخصائيون في جامعة "لوباتشيفسكي" الحكومية من نيجني نوفغورود. وذلك في إطار مشروع "مدارس الهندسة المستقبلية" الحكومي الروسي.

وجاء في بيان نشرته قناة "تلغرام" أن جهود علماء الجامعة يفترض أن تُسفر عن تصنيع نموذج تجريبي للأجهزة التي تخصص لتنظيم قناة عريضة النطاق للاتصال بين الأقمار الصناعية ضمن الترددات العالية جدا التي تستخدمها مجموعات من الأقمار الصناعية الروسية.

المصدر: تاس