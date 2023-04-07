"روس كوسموس" تقترح على الحكومة تمديد مدة خدمة القسم الروسي في المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها قدمت اقتراحاتها للحكومة الروسية بشأن تمديد مدة خدمة القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وقالت المؤسسة في بيان لها "أرسلت روس كوسموس اقتراحاتها للحكومة الروسية بشأن تمديد مدة خدمة القسم الروسي في المحطة الدولية حتى عام 2028".

ونهاية فبراير الماضي كان المجلس العلمي والتقني في "روس كوسموس" قد عقد اجتماعا بمشاركة مدراء عدد من الشركات الحكومية الروسية والمؤسسات التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، والتي تشارك في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالقسم الروسي في المحطة، ووافق المجتمعون على قرار في شأن تمديد مدة خدمة هذا القسم حتى عام 2028، وبدأ إعداد الوثائق المطلوبة لإرسالها إلى الحكومة الروسية لدراسة هذا القرار.

وأوائل فبراير الماضي أيضا كان مجلس كبار المصممين في مجال الصناعات الفضائية في روسيا قد أوصى أيضا بتمديد القسم الروسي في المحطة حتى عام 2028.

وفي نوفمبر الماضي قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف ، في مقابلة صحفية "إن مدة المشاركة في مشروع محطة الفضاء الدولية ستعتمد على الحالة الفنية للقطاع الروسي في المحطة، وتوقيت نشر المحطة المدارية الروسية الجديدة (ROS) وبدء رحلات الرواد الروس إليها،إضافة إلى عوامل أخرى".

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ومن جانبه صرح وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي دينيس مانتوروف في نهاية أكتوبر 2022 للصحفيين بأن" روسيا ترى أن من الممكن تمديد تشغيل الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028 حتى تكون قد نشرت الحد الأدنى من محطة (ROS) في الفضاء".

المصدر: تاس