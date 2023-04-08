روفر "برسفرنس" يكتشف "زهرة" على سطح المريخ

يعمل روفر Mars Perseverance التابع لوكالة "ناسا" على سطح المريخ منذ 18 فبراير عام 2021.

وهو يقوم بأداء مهام عالمي الجيولوجيا لأحياء ويتجول في فوهة "جيزيرو" المريخية بحثا عن آثار للحياة الحالية أو الماضية. ومن غير المعلوم إلى حد الان هل أصبح بمقدوره إيجاد شيء ما له قيمة علمية على سطح المريخ، ولا يمكن أن يتضح الأمر إلا بعد أن تعيد بعثة Mars Sample Return، التي ستنطلق في منتصف الثلاثينيات، إلى الأرض نتائج دراسته على شكل عينات طبيعية وأحيائية قام بجمعها.

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لكن علماء النبات الافتراضيين واثقون، دون أي عينات أو شكليات أخرى، من وجود حياة على المريخ، وعلى الأقل حياة نباتية. وتلقى زعيمهم، سكوت سي وارنج، - وهو أيضا عالم آثار افتراضي - تأكيدا آخر لذلك. وبالنظر إلى صورة التقطها الروفر في 4 أبريل عام 2023، رأى سكوت زهرة. وأظهرها في موقعه على الإنترنت.

لا يبدو أن "ناسا" قد شاهدت الزهرة. وإلا فإنهم كانوا سيتفاجؤون أيضا ولما كانوا ليصمتوا حتى الآن. والكائن، بطبيعة الحال، غامض، إنه يشبه زهرة حقا. أو فطرا ذا ساق حمراء ، أو برعم أو قبعة خضراء.

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الزهرة ساطعة للغاية، وهي نوع من الألوان غير المريخية.

من بين الفرضيات المعقولة، هناك واحدة فقط تفيد بأن الكائن هو جزء ما سقط من الروفر نفسه، ولكن كيف استطاع البقاء على الحجر؟

أما بعض الخبراء في "ناسا" فقدّموا تفسيرا لذلك. وقالوا إن شكل الزهرة مأخوذ من الكبريتات التي ترسبت من الماء الذي كان على سطح المريخ في الماضي البعيد.

لكن "النبات" الحالي مشرق اللون، في حين أن تلك الكبريتات باهتة. وإنه بالطبع لغز. وليس الأول.

ومن المعلوم أن علماء النبات الافتراضيين اكتشفوا عام 2020 إما زهرة أو فطرا في صورة فوتوغرافية التقطها روفر "كيوريوسيتي"، في فوهة أخرى. وذاك الشيء مشابه جدا للشيء الحالي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا