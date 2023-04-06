جامعة موسكو الحكومية تنوي إطلاق 20 قمرا صناعيا صغيرا بحلول عام 2025

تنوي جامعة موسكو الحكومية ان تطلق بحلول عام 2025 نحو 20 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدار الأرض.

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صرح بذلك الثلاثاء فاسيلي سازونوف، عميد كلية الدراسات الفضائية في الجامعة، وقال في تقرير قدّمه في 4 أبريل الجاري لبرنامج "المقهى العلمي":" نحن في صدد تحقيق بضعة مشاريع فضائية، أحدها نشر شبكة من الأجهزة الفضائية الصغيرة الحجم على غرار الأقمار الصناعية "كوبسات"، وقد يكون حجمها أكبر بقليل. ونعتزم نشر نحو 20 جهازا فضائيا بحلول عام 2025."

وحسب عميد الكلية فإن 7 أقمار صناعية تابعة للجامعة تحلّق الآن في مدار الأرض. أضاف قائلا:"إننا نخطط العام الجاري لإطلاق 3 أقمار صناعية صغيرة أخرى، وسننشر في روسيا 5 محطات لاستقبال الإشارات الواردة منها، ويمكن كذلك لنشر عدد من المحطات في بلدان أخرى. وقد عقدنا اجتماعا مع زملائنا في الجامعة الإيرانية واقترحنا عليهم إطلاق قمر صناعي ونشر محطة لاستقبال الإشارات لديهم". وأشار إلى أن مثل هذه المحطات يمكن أن تنشر في بيلاروس والبرازيل والهند.

المصدر: تاس