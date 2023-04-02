شركة Virgin Orbit توقف نشاطها بسبب مشكلات التمويل

أعلن دان هارت المدير العام لشركة Virgin Orbit أنه تقرر تسريح حوالي 90 بالمئة من العاملين في مختلف قطاعات الشركة، باستثناء 100 موظف.

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ويذكر أن الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون هو مؤسس شركة Virgin Orbit العاملة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، قررت وقف نشاطها في "المستقبل المنظور" بسبب نقص التمويل.

و تشير قناة CNBC التلفزيونية إلى خطاب المدير العام للشركة الذي عقد يوم الخميس 30 مارس 2023 الذي جاء فيه "للأسف لم نتمكن من تأمين التمويل اللازم لاستمرار نشاط الشركة". لذلك تقرر تسريح حوالي 90 بالمئة من العاملين في الشركة، وسوف تدفع لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة ومساعدتهم في إيجاد عمل جديد.

وتضيف لقد فشلت المفاوضات مع أثنين من المستثمرين، ولكنها مستمرة "بصورة ديناميكية" مع مستثمرين آخرين. بحسب هارت.

ويذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كانت قد أعلنت قبل أيام أن شركة فيرجن أوربت "ستتوقف مؤقتا عن العمل".

المصدر: تاس