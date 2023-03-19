شركة Virgin Orbit الأمريكية تعلّق أعمالها!

ذكرت وسائل إعلام أن شركة Virgin Orbit الأمريكية التابعة للملياردير ريتشارد برانسون، والمتخصصة بإطلاق الأقمار الصناعية، قررت تعليق أعمالها.

وقالت وكالة "بي بي سي" البريطانية "إن Virgin Orbit قررت يوم الخميس الماضي تعليق أعمالها، وأرسلت موظفيها في إجازة غير مدفوعة الأجر".

ومن جانبها علقت الشركة على الموضوع في بيان قالت فيه "إن Virgin Orbit ستوقف أعمالها مؤقتا اعتبارا من يوم الخميس 16 مارس الجاري"، ووعدت بتقديم آخر المستجدات حول الموضوع "في الأسابيع المقبلة".

ووفقًا لما قاله دان هارت، الرئيس التنفيذي للشركة، فإن "هذا الأمر سيسمح للشركة بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستثمارية الجديدة".

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وكانت المحاولة الأخيرة التي أجرتها Virgin Orbit في يناير الفائت لإطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء قد باءت بالفشل، فبعد إطلاق صاروخ LauncherOne الحامل للأقمار من على متن طائرة عمل محرك الصاروخ لبضعة دقائق، وكان المفترض أن تنفصل مرحلته الأولى عن الثانية لتتابع الأخيرة مهمتها في وضع أقمار صناعية على مدار يرتفع عن الأرض 550 كلم، لكن الأمر لم ينجح، وأعلنت الشركة حينها أنها ستعيد المحاولة مرة أخرى.

المصدر: تاس