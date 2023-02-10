 
مباشر

كشف سبب فشل إطلاق صاروخ LauncherOne

الفضاء

كشف سبب فشل إطلاق صاروخ LauncherOne
إطلاق الصاروخ من الطائرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upue

أعلن دين هارت المدير العام لشركة Virgin Orbit أن سبب فشل إطلاق صاروخ LauncherOne هو استخدام قطعة رخيصة في الصاروخ.

إقرأ المزيد
شركة Virgin Orbit تفشل في إطلاق أول صواريخها الفضائية
شركة Virgin Orbit تفشل في إطلاق أول صواريخها الفضائية


وتشير SpaceNews إلى أن هارت في ندوة SmallSat في ماونت فيو بكاليفورنيا، أعلن أن سبب فشل إطلاق الصاروخ LauncherOne في شهر يناير الماضي هو فلتر غير مكلف.

ويقول هارت: "كل شيء حاليا يشير إلى أن الفلتر كان في موضعه، عندما جرت عملية تجميع الصاروخ، ولكن تبين أنه لم يكن هناك عند تشغيل محرك المرحلة الثانية للصاروخ، وهذا يعني أنه أزيح من مكانه".

ويضيف، لن تستخدم الشركة هذه القطعة مستقبلا في صواريخها.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)