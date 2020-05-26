شركة Virgin Orbit تفشل في إطلاق أول صواريخها الفضائية

فشلت شركة Virgin Orbit الأمريكية التابعة للملياردير ريتشارد برانسون، في إطلاق صاروخها الفضائي الأول من متن طائرة إلى المدار.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ LauncherOne وطوله 21 مترا من على متن طائرة "Cosmic Girl"، والتي أقلعت من مطار "موخافي" الفضائي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Good morning, world! Today is a momentous occasion for the Virgin Orbit team: operations for the first orbital launch demonstration of our LauncherOne rocket are well underway. 🚀 pic.twitter.com/P51cYc1nFi — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) May 25, 2020

Here's a quick shot from takeoff. pic.twitter.com/7nt1u58ogs — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) May 25, 2020

وأعلنت الشركة "إنهاء" العملية بعد لحظات معدودة من إطلاق الصاروخ من على متن الطائرة فوق المحيط الهادئ يوم الاثنين، بسبب رصد "حالة غير طبيعية" أثناء المرحلة الأولى من تحليقه.

We've confirmed a clean release from the aircraft. However, the mission terminated shortly into the flight. Cosmic Girl and our flight crew are safe and returning to base. — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) May 25, 2020

وأضافت الشركة أنها ستحلل البيانات التي جمعتها لمعرفة أسباب الفشل بإيصال الصاروخ إلى المدار.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات في التجربة التي اعتبرتها الشركة إحدى أهم الخطوات في إطار برنامجها لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

المصدر: رويترز