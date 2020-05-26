 
مباشر

شركة Virgin Orbit تفشل في إطلاق أول صواريخها الفضائية

الفضاء

شركة Virgin Orbit تفشل في إطلاق أول صواريخها الفضائية
Reuters MIKE BLAKE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyhz

فشلت شركة Virgin Orbit الأمريكية التابعة للملياردير ريتشارد برانسون، في إطلاق صاروخها الفضائي الأول من متن طائرة إلى المدار.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ LauncherOne وطوله 21 مترا من على متن طائرة "Cosmic Girl"، والتي أقلعت من مطار "موخافي" الفضائي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأعلنت الشركة "إنهاء" العملية بعد لحظات معدودة من إطلاق الصاروخ من على متن الطائرة فوق المحيط الهادئ يوم الاثنين، بسبب رصد "حالة غير طبيعية" أثناء المرحلة الأولى من تحليقه.

وأضافت الشركة أنها ستحلل البيانات التي جمعتها لمعرفة أسباب الفشل بإيصال الصاروخ إلى المدار.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات في التجربة التي اعتبرتها الشركة إحدى أهم الخطوات في إطار برنامجها لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا