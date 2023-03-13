أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء أن روسيا قد تسبّق موعد إرسال مركبة Soyuz MS-24 نحو المحطة الفضائية الدولية.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن مصدر مطلع في مجال الفضاء قوله " إن إرسال مركبة Soyuz MS-24 نحو المحطة الفضائية الدولية قد يتم قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان مخططا له سابقا".

وتبعا للمصدر فإن "شركة إينيرغيا الروسية تدرس حاليا إمكانية تسبيق موعد إطلاق مركبة Soyuz MS-24 نحو المحطة من 15 سبتمبر إلى 7 يونيو القادم، الأمر الذي سيسهل عودة الرواد الذين اضطروا للبقاء هناك لفترة أطول بسبب الحادثة التي وقعت مع مركبة Soyuz MS-22".

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ومن جانبها ذكرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن القرار النهائي بشأن موعد إرسال مركبة Soyuz MS-24 نحو المحطة ستتخذه اللجان المختصة، وسيتم الإعلان عنه لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن "روس كوسموس" كانت قد أطلقت في 24 فبراير الماضي مركبة Soyuz MS-23 التي ستستعمل كمركبة إنقاذ وتعيد الرواد الذين اضطروا لتمديد فترة إقامتهم على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي