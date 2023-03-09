"روس كوسموس" تعرض لأول مرة عملية انفصال مراحل صاروخ Proton-M في الفضاء (فيديو)

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في قناتها على تليغرام مقطع فيديو يبين عملية انفصال مراحل صاروخ Proton-M في الفضاء، والذي أطلق أوائل فبراير الماضي.

ويظهر في المقطع كيف انفصلت المرحلة الأولى عن الجسم الرئيسي للصاروخ وهوت نحو الأرض، ليتابع الصاروخ مهمته نحو الفضاء.

وقالت "روس كوسموس" في تعليق على الفيديو "إذا فاتتكم لحظة إطلاق الصاروخ ها هي لقطة تبين عملية انفصال مراحله التي التقطت من كاميرات كانت مثبتة عليه".

إقرأ المزيد

وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أوائل فبراير الجاري عن نجاح عملية إطلاق صاروخ فضائي من نوع Proton-M، حمل إلى الفضاء رابع أقمار Electro-L الروسية التي تستخدم في الأرصاد الجوية وتتبع الظواهر الطبيعية.

وأطلقت روسيا أول أقمار مجموعة "Electro-L" من قاعدة "بايكونور" عام 2011، وفي عام 2015 أطلقت القمر الثاني، وأطلقت ثالث قمر من هذه الأقمار العام الماضي.

المصدر: فيستي