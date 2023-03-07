إيران تخطط لإطلاق قمرين صناعيين جديدين بالتعاون مع روسيا

أعلنت وكالة "ISNA" أن إيران تخطط لإطلاق قمرين صناعيين جديدن إلى الفضاء بالتعاون مع روسيا.

وجاء في منشور على موقع الوكالة: "في ديسمبر المقبل من المخطط أن تطلق إيران بالتعاون مع روسيا قمرين صناعيين قامت بتطويرهما محليا، هما قمرا كوثر وهدهد ومن المفترض أن يعملا في مدار يرتفع 500 كلم عن سطح الأرض".

بدأت إيران بتنفيذ برنامجها الفضائي عام 2004، وتعتبر واحدة من البلدان التسعة في العالم التي تنتج الأقمار الصناعية إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، وهي واحدة من أصل 24 دولة من الدول التي انضمت للجنة التي أسستها الأمم المتحدة عام 1959 لاستخدام الفضاء للأغراض السلمية.

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وعام 2017 افتتح في إيران مركز الإمام الخميني الفضائي للعمل على مجالات صناعات الطيران والفضاء الوطنية، وهذا المركز قادر على تحضير وإطلاق وتتبّع المركبات الفضائية في مدارات قريبة من الأرض والتحكم فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران كانت قد أطلقت العام الماضي إلى الفضاء قمر "خيام" بواسطة صاروخ روسي من نوع "سويوز"، وجرت عملية الإطلاق من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

المصدر: تاس