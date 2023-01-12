"روس كوسموس" توقّع مذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات فضائية لإيران

وقّعت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مع شركتيْن إيرانيتين مذكرتي تفاهم تقضيان بالتعاون في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية.

جاء ذلك في بيان نشرته الأسبوع الماضي "روس كوسموس".

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وأشار البيان إلى أن كلا من شركتي SAHAB و SpaceOmid الإيرانتيْن وقّعت مع المؤسسة الروسية مذكرة تفاهم حول التعاون وتقديم الخدمات في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية، وذلك على هامش الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي أقيمت بمشاركة "روس كوسموس".

يذكر أن "روس كوسموس" الروسية أفادت في ديسمبر الماضي بأنها تشارك في معرض الطيران الإيراني الدولي الـ11 حيث تخطط لعقد عدد من اللقاءات مع زملائها الإيرانيين وممثلين عن دول صديقة أخرى.

يذكر أن صاروخ "سويوز – 2.1 بي" التابع لـ"روس كوسموس" قد أطلق في ديسمبر الماضي من مطار "بايكونور" الفضائي القمر الصناعي الإيراني "الخيام" و16 قمرا صناعيا صغيرا.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بان القمر الصناعي الإيراني لاستشعار الأرض عن بعد الذي صُنع بمساعدة "روس كوسموس" الروسية نجح في الوصول إلى المدار المعيّن له.

المصدر: تاس