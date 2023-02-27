بالفيديو.. الإماراتي سلطان النيادي يستعد للانطلاق في أطول رحلة لرائد فضاء عربي

ينطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، وذلك في الساعة 10:45 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وأكمل طاقم مهمة "سبيس إكس كرو 6" أمس في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، التحضيرات النهائية، وتم الانتهاء من وضع الصاروخ "فالكون 9"، والمركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون انديفور"، على منصة الإطلاق استعدادا للانطلاق.

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وقد أكد النيادي أنه يتمتع بمعنويات عالية وجاهزية كبيرة، وأن الاستعدادات تسارعت حاليا لإجراء الطاقم الأساسي محاكاة دقيقة لعملية الإطلاق والدخول للمركبة الفضائية وتجربة ارتداء البدلة الخاصة بالمهمة.

Live coverage of the launch of the longest Arab space mission in history, a 6-month mission carried out by astronaut Sultan AlNeyadi aboard the International Space Station as part of Crew-6. https://t.co/5oJuaknlkG — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) February 27, 2023

وأضاف: "عقب نجاح أول مهمة إماراتية إلى الفضاء في عام 2019 حينما انطلق زميلي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة روسية شعرنا بالحماس والفخر في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وستسهم هذه المهمة التي ستمتد لـ 6 أشهر على تعزيز تطور برنامجنا الفضائي ونأمل في تنفيذها بنجاح بالتعاون مع طاقم المهمة والعودة مُجددًا لتحقيق جميع الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقا".

Astro Sultan’s kids wave him goodbye. pic.twitter.com/ULUCLoQk5r — Sarwat Nasir (@SarwatNasir) February 27, 2023

المصدر: "البيان"