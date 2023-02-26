مركبة إغاثة روسية تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية لاستبدال "سويوز إم إس -23" المعطوبة

التحمت المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس -23" الليلة الماضية بالمحطة الفضائية الدولية بهدف إعادة رائدي فضاء روسيين وآخر أمريكي عالقين بالمحطة بسبب حادث تسرب تعرضت له مركبتهم.

أفاد بذلك مركز مراقبة البعثة الروسية الواقع في ضواحي موسكو، خلال بث لعملية الالتحام.

وأقلعت مركبة الإغاثة "سويوز إم إس -23" من قاعدة بايكونور الفضائية من دون أي شخص فيها، ووصلت إلى المحطة الفضائية بعد رحلة استغرقت يومين تقريبا.

وفي نهاية سبتمبر 2022، أقلع رائدا الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين والأمريكي فرانك روبيو في مركبة "سويوز إم إس -22" الفضائية، لكن المركبة تعرضت في ديسمبر لتسرب هائل في سائل التبريد، ناجم عن الاصطدام بنيزك صغير.

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وقررت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" إرسال المركبة الفضائية "سويوز إم إس -23" لإعادة الطاقم في سبتمبر.

أما "سويوز إم إس -22"، فمن المقرر إعادتها فارغة إلى الأرض نهاية الشهر المقبل.

وفي ظل غياب أي طاقم ليحل محل الرواد الثلاثة، مُدّدت مهمتهم حتى سبتمبر، بينما كان مقررا مبدئيا أن يعودوا في نهاية مارس. وسيكونون في نهاية المهمة قد أمضوا أكثر من سنة في الفضاء، بدل فترة لا تستمر عادة سوى ستة أشه، لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخ محطة الفضاء الدولية.

وعادة ما تبقى المركبات التي يصل فيها رواد الفضاء راسية في محطة الفضاء الدولية طوال فترة مهمتهم، حتى تستخدم كمركبة إغاثة إذا اضطروا للانسحاب نتيجة أي حادث طارئ قد يواجهونه. ويعود الطاقم إلى الأرض في المركبة نفسها.

المصدر: "نوفوستي" + أ ف ب