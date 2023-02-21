تأجيل رحلة أول رائد الفضاء البيلاروسي إلى المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها ستؤجل موعد إرسال أول رائد فضاء من بيلاروس إلى المحطة الفضائية الدولية

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة إن "رحلة مركبة سويوزالروسية التي ستقل أول رائد فضاء من بيلاروس إلى المحطة الفضائية الدولية سيتم تأجيلها نصف سنة تقريبا، وبدلا من خريف 2023 سيكون موعد الرحلة ربيع 2024 على الأغلب".

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في يناير الماضي أيضا أنها قد تؤجل رحلة أول رائد فضاء من بيلاروس إلى المحطة بسبب المشكلة التي حصلت في ديسمبر الماضي مع مركبة Soyuz MS-22 الملتحمة بالمحطة.

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وتجدر الإشاررة إلى أن الرئيسن الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كانا قد اتفقا سابقا على إرسال رائد فضاء من بيلاروس إلى المحطة الفضائية الدولية بإشراف مؤسسة "روس كوسموس" عام 2023، واختارت بيلاروس 6 أشخاص لهذه الرحلة، تولت روسيا تدريبهم في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء، وفي ديسمبر الماضي أعلنت اللجنة الطبية التابعة للمركز عن جهوزية المرشحين للمرحلة الجديدة من التدريبات، وأخبرت بيلاروس بضرورة اختيار الرائدين الأساسي والاحتياطي للرحلة المنشودة.