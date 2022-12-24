لوكاشينكو يزور مركز تدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم الروسية

وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، إلى مركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم الروسية بضواحي موسكو.

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وحضر مراسم استقباله في مركز غاغارين رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، والمدير التنفيذي للبرامج الفضائية المأهولة لمؤسسة "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف، ورئيس مركز تدريب رواد الفضاء، مكسيم خارلاموف.

ومن المتوقع أن يتعرف لوكاشينكو على عمل المركز ونظام اختيار وتدريب رواد الفضاء. كما سيبحث الآفاق المقبلة للتعاون الثنائي للبلدين في مجال الفضاء.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب محادثاته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نية موسكو لإرسال رجل فضاء بيلاروسي إلى المحطة الفضائية الدولية في عام 2023. من جانبه تحدث رئيس أكاديمية العلوم البيلاروسية، فلاديمير غوساكوف، أن تدريب رجل الفضاء البيلاروسي في روسيا سينتهي في سبتمبر القادم، مضيفا أن "فتاة (بيلاروسية) يجب أن تصبح أول رائد فضاء لبلاده.

وفي نهاية سبتمبر الماضي أفادت مؤسسة "روس كوسموس" بأنه تم تشكيل قائمة المرشحين لرواد الفضاء من بيلاروس، مشيرة إلى أن تحديد رائد الفضاء النهائي ورائد الفضاء البديل سيتم بعد الاختيار في مركز تدريب رواد الفضاء. وفي 20 ديسمبر الجاري قالت إن 6 مرشحات من بيلاروس وصلن إلى مركز التدريب في روسيا. وتخضع المرشحات حاليا لفحوصات طبية، واعتمادا على نتائجها ستحدد اللجنة الطبية مدى ملاءمتهن للرحلات الفضائية.

المصدر: تاس