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تأجيل سحب مركبة "بروغريس أم أس-21" من المدار (فيديو)

الفضاء

تأجيل سحب مركبة
Sputnik
أرشيف
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أفادت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، بتأجيل عملية سحب مركبة "بروغريس أم أس-21" بمنظومة التحكم الحراري من المدار.

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وكتبت المؤسسة في صفحتها على "تلغرام": "بعد عملية الإنزال من وحدة "بويسك" للمحطة الفضائية الدولية تم إجراء تصوير للسطح الخارجي لمركبة الشحن "بروغريس أم أس-21" الفضائية. ولم يتم العثور على أي ضرر بصري عليه".

وتابعت أن قرارا بشأن البرنامج المقبل لرحلة المركبة ستتخذه اللجنة الحكومية اليوم السبت.

وأضافت أنه يتم بحث احتمال التحام المركبة بوحدة "بريتشال" الروسية للمحطة الفضائية الدولية لمواصلة أعمال التحقق من سبب خفض الضغط في نظام التحكم الحراري للمركبة الفضائية أو سحبها من المدار.

وتتواجد مركبة "بروغريس أم أس-21" في المحطة الفضائية الدولية منذ 28 أكتوبر الماضي. وقامت بنقل أكثر من 2,5 طن من الشحنات إلى المحطة بما في ذلك الوقود والماء والنيتروجين الجوي والمعدات والملابس والغذاء والمعدات لإجراء التجارب.

وأصبحت هذه المركبة هي الثانية في أقل من شهرين التي يقع فيها خلل في نظام التحكم الحراري الخاص بها. حدث هذا لأول مرة لمركبة "سويوز أم أس-22" الفضائية المأهولة في 15 ديسمبر عام 2022. وقالت مصادر رسمية آنذاك إن أسباب هذا الحادث تعود إلى ضربة نيزك صغير. ولإعادة رواد الفضاء من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض ستتجه إلى المحطة مركبة "سويوز أم أس-23" الفضائية دون طاقم. وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق بعد مزيد من الدراسة للوضع مع مركبة "بروغريس".

المصدر: نوفوستي

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