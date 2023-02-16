"روس كوسموس" ستتحقق من كامل عملية إنتاج مركبات "بروغريس"

أعلن يوري بوريسوف مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أنه سيتم التحقق وفحص عمليات إنتاج مركبات "بروغريس" من بدايتها إلى نهايتها.

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ويشير بوريسوف في شريط فيديو نشره المكتب الإعلامي للمؤسسة، إلى أن اتخاذ هذا القرار هو بسبب مشكلة انخفاض الضغط في نظام التحكم الحراري بالمركبة "بروغريس" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية.

ويقول: "سنتحقق مرة ثانية من كامل العملية التكنولوجية لإنتاج المركبات، وخاصة في عملية منظومة التحكم الحراري".

ويضيف، لم يؤثر الحادث الطارئ في أمن وسلامة طاقم المحطة الفضائية الدولية، معربا عن ثقته في أن لجنة الطوارئ التي تعمل حاليا لديها الوقت الكافي لتحديد أسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي