تعرض نظام ضبط حرارة سفينة "بروغرس" الفضائية الروسية لعطل قد يكون ناجما عن نيزك

أعلن مدير برامج الرحلات في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" سيرغي كريكاليف، حدوث تسرب لسائل نظام ضبط حرارة سفينة "بروغرس إم إس-21" الفضائية، الملتحمة بالمحطة الدولية.

وقال كريكاليف: "حدث تسرب في سائل ضبط الحرارة في سفينة "بروغرس إم إس-21"، والوضع مشابه بعض الشيء لما تعرضت له سفينة "سويوز إم إس – 22" في منتصف ديسمبر".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن اللجنة التي قامت بتحليل حادث "سويوز إم إس – 22" استنتجت أن التسرب حينها نجم عن نيزك صغير.

وأكد أن "روس كوسموس" ستجري تحليلا معمقا للتأكد من عدم وجود مشاكل في عمليات الإطلاق المستقبلية.

وأضاف أن "أهم شيء هو التأكد من أن هذا ليس نوعا من الخطأ المنهجي".

وأكد أن لجنة بدأت أعمالها يوم السبت لتحليل جميع الأسباب المحتملة وشدد على أن ذلك لن يؤثر على سلامة طاقم المحطة وعمله وبرنامجه.

المصدر: تاس