روسيا تعلن عن جهوزية كونستانتين بوريسوف للرحلات الفضائية المأهولة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن رائد الفضاء الروسي كونستانتين بوريسوف جاهز من الناحية البدنية ليكون عضوا في طاقم الرواد الذي سيرسل إلى المحطة الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء "اجتمعت اللجنة الطبية الخاصة بالمركز يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، وقام أعضاؤها بتحليل البيانات والمؤشرات الطبية لرائد الفضاء كونستانتين بوريسوف، ووفقا لنتائج الاجتماع تقرر أن بوريسوف مؤهل صحيا للذهاب في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان "سيخضع كونستانتين بوريسوف لتدريبات خاصة ليكون عضوا في فريق رواد بعثة Crew-7 الأمريكية التي ستطلق نحوالمحطة الفضائية الدولية ربيع 2024، وسيكون أيضا عضوا احتياطيا بديلا عن رائد الفضاء الروسي، أندريه فيدياييف المقرر أن يذهب إلى المحطة الفضائية في فبراير الجاري".

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وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونوننكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

المصدر: فيستي