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ريانة برناوي.. تعرف على أول رائدة فضاء سعودية (صور)

الفضاء

ريانة برناوي.. تعرف على أول رائدة فضاء سعودية (صور)
AFP
السعودية
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أعلنت السعودية يوم الأحد إرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتلتحق بطاقم مهمة AX-2 الفضائية.

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وريانة برناوي إحدى رواد الفضاء السعوديين الذين أعلنت المملكة عن مشاركتهم في رحلة محطة الفضاء الدولية، تبلغ من العمر 33 عاما تعمل أخصائية أبحاث ومختبرات.

وحصلت برناوي على البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، كما حصلت على ماجيستير علوم طبية حيوية من جامعة الملك فيصل، ولديها خبرة لمدة 9 سنوات في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

وتعد برناوي من الشابات والنساء اللاتي قُمن بالتعليم في مجال الفضاء والتكنولوجيا وتعتبر أول سعودية يتم تعيينها كرائدة فضاء ومشاركتها في طاقم مهمة "AX-2" الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات.

المصدر: صحيفة "صدى"

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