الشاحنة الفضائية الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية لتغرق في المحيط الهادئ

انفصلت شاحنة ""بروغريس – 20" الفضائية الروسية المليئة بالنفايات والأجهزة المستعملة يوم 7 يناير عن وحدة "زفيزدا" الفضائية الروسية في المحطة الفضائية الدولية.

صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية. ويتوقع أن يتم تشغيل محّركها الساعة 11.04 يوم 7 أكتوبر لمدة 3 دقائق لتبدأ الشاحنة الدخول في الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي ليحترق هناك معظم أجزائها.

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كما يتوقع أن تغرق مكوّنات الشاحنة غير القابلة للاحتراق في قسم غير صالح للملاحة البحرية من المحيط الهادئ يبعد 2400 كيلومتر عن ولينغتون النيوزلندية و7500 كيلومتر عن سنتياغو التشيلية.

يذكر أن مركبة الشحن "بروغريس - 20" الفضائية الروسية تم إطلاقها في 3 يونيو عام 2022 من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي لتنقل إلى المحطة الفضائية الدولية 2500 كيلوغرام من الحمولة، وبينها الأجهزة والمواد اللازمة لتشغيل نظام البقاء على قيد الحياة ووسائط المراقبة الطبية والتأمين الصحي والأزياء والأحذية والمواد الغذائية لرواد الفضاء، فضلا عن الطابعة الثلاثية الأبعاد.

وقد ساعدت الشاحنة 4 مرات المحطة الفضائية على تفادي الاصطدام بنفايات فضائية عن طريق تشغيل محركاتها، كما شاركت أكثر من مرة في تعديل مدار المحطة الفضائية.

المصدر: تاس