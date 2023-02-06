مركبة "سويوز" الفضائية الروسية تعود ومبرّدها التالف إلى الأرض في مارس المقبل

مركبة " سويوز إم إس – 22" الفضائية الروسية التي تعرض مبرّدها في ديسمبر الماضي بخلل نتيجة اصطدامه بنيزك متناهي الصغر، ستعود إلى الأرض في مارس المقبل.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، وأوضح إن رحلة العودة ستكون غير مأهولة.

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وجاء في خبر نشرته قناة "تليغرام" التابعة لـ"روس كوسموس" أن كبسولة غير مأهولة للمركبة ستعود في مارس المقبل وستنقل إلى الأرض شحنات مختلفة وأجهزة ومعدات علمية.

وأضاف الناطق أن رواد الفضاء الروس، سيرغي بروكوفييف ودميتري بيتيلين وآنا كيكينا، قد أتّموا عملية إعداد المركبة للعودة إلى الأرض.

يذكر أن بعثة الروسييْن بروكوبيف وبيتيلين والأمريكي روبيو قد تم تمديدها بسبب الخلل في الإغلاق المحكم للدائرة الخارجية لمنظومة ضبط الحرارة في مركبة "سويوز إم إس – 22" الفضائية.

وبعد تحليل الأوضاع المتعلقة بحالة المركبة قرّرت اللجنة الحكومية الروسية ترحيل المركبة ذات العيب وهي غير مأهولة. أما الرواد الذين تم تمديد بعثتهم الفضائية لبضعة أشهر فستتم إعادتهم إلى الأرض بواسطة مركبة "سويوز إم إس – 23" التي ستصل إلى المحطة الفضائية الدولية وهي مأهولة بعد إطلاقها يوم 20 فبراير الجاري من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

المصدر: تاس