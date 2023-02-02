المحطة الفضائية الدولية تعدّل مدارها غدا استعدادا لاستقبال المركبات الروسية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية سيخضع مدارها للتعديل يوم الجمعة 3 فبراير الجاري، استعدادا لاستقبال المركبات الروسية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "لأسباب باليستية، تقرر تأجيل موعد تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية من 1 إلى 3 فبراير الجاري".

وأضاف البيان "تعديل مدار المحطة سيتم بالاعتماد على محركات مركبة Progress MS-20 الروسية الملتحمة بها، وهذا الأمر ضروري لخلق الظروف الملائمة لاستقبال المحطة لمركبتي Progress MS-22 وSoyuz MS-23 الروسيتين اللتين ستُطلقان نحوها في 9 و20 فبراير الجاري".

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد "روس كوسموس" سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، وآنا كيكينا، ورواد ناسا، جوش كاسادا، وفرانك روبيو، ونيكول مان، والرائد التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، كويتشي واكاتا.

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وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أنها تنوي إطلاق عدة مركبات نحو المحطة الفضائية الدولية هذا العام، منها مركبة Progress MS-23 التي سترسل إلى المحطة في مايو القادم، ومركبة Soyuz MS-24 التي ستحمل دفعة من الرواد إلى المحطة في سبتمبر المقبل.

المصدر: تاس