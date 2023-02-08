روسيا تطور تفنيات جديدة لـ "مركباتها القمرية" الواعدة

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير تقنيات وأنظمة جديدة لمركبات "أوريول" الواعدة التي ستستخدم في الرحلات المستقبلية المأهولة إلى القمر والفضاء البعيد.

وحول الموضوع قال رومان بِسّونوف، رئيس قسم البحوث البصرية والفيزيائية في معهد الأبحاث التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "تواصل الشركات الروسية العمل على تطوير مكونات وانظمة مركبات أوريول الفضائية الواعدة، ومؤخرا سلّم معهدنا شركة إينيرغيا الروسية نموذجا تكنولوجيا لنظام ملاحة طوّر لهذه المركبات".

وأضاف "تمت مراجعة النموذج الجديد من قبل الخبراء في إينيرغيا، وجرت إعادته للمعهد لإجراء بعض التعديلات عليه.. نظام الملاحة الخاص بمركبات أوريول سيضم أربع كاميرات وانظمة خاصة ستكون قادرة على تحديد موقع المركبة بالنسبة لموقع القمر والنجوم والأرض".

إقرأ المزيد

وتطور روسيا مركبات "أوريول" الفضائية في إطار برنامجها المخصص للرحلات المستقبلية إلى القمر، ولتكون بديلة عن مركبات "سويوز" الحالية، وستطلق أول مركبة من هذا النوع في رحلة اختبارية إلى الفضاء عام 2024 على متن صاروخ من نوع Angara-A5، وفي العام نفسه ستطلق في رحلة أخرى ستلتحم فيها المركبة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة ما ومن ثم ستعود إلى الأرض، ومن المفترض أن تطلق روسيا هذه المركبات في رحلات مأهولة إلى الفضاء عام 2025 .

المصدر: وكالات روسية