"روس كوسموس" تعلن مواعيد إطلاق بعض مركباتها نحو المحطة الفضائية هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن مواعيد إطلاق بعض مركباتها نحو المحطة الفضائية هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "نخطط لإطلاق عدة مركبات نحو المحطة الفضائية هذا العام، منها مركبة الشحن Progress MS-23 المخطط لإطلاقها في مايو المقبل".

وأضاف البيان" تم إرسال صاروخين من نوع Soyuz-2.1a إلى قاعدة بايكونور الفضائية، أحدهما سيستخدم لإطلاق Progress MS-23، والثاني سيستخدم في إطلاق مركبة Soyuz MS-24 التي ستحمل دفعة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تطلق من بايكونور أيضا في شهر سبتمبر المقبل". وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها ستطلق مركبة الشحن Progress MS-22 نحو المحطة الفضائية الدولية في 9 فبراير الجاري، وبعدها ستطلق مركبة Soyuz MS-23 في 20 فبراير أيضا لتعود الأخيرة ببعض الرواد من المحطة إلى الأرض.

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وتمتلك روسيا اليوم عدة نماذج من المركبات الفضائية منها مركبات Soyuz التي تستعمل لنقل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، ومركبات الشحن الفضائي من نوع Progress، كما تعمل على مشاريع لتطويرمركبات فضائية متعددة الاستخدامات، ستستعملها مستقبلا في الرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر أو المريخ.

المصدر: تاس