مركبة "سويوز" تخضع لاختبارات جديدة قبل إطلاقها نحو المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة "سويوز إم إس-23" تخضع حاليا لاختبارات إضافية، تحضيرا لإطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة يوم الخميس 19 يناير الجاري "بدأت في قاعدة بايكونور الفضائية عمليات اختبار قدرات العزل في أقسام مركبة سويوز إم إس-23 الفضائية الروسية، والمركبة إياها كانت قد خضعت أيضا لاختبارات للتحقق من عمل كامل منظوماتها الإلكترونية والكهربائية".

وأضاف البيان: "مركبة سويوز إم إس-23 من المفتر ض أن تطلق في رحلة غير مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية في 20 فبراير القادم، لتعود من المحطة وعلى متنها بعض رواد الفضاء، وفي 9 فبراير أيضا نخطط لإطلاق مركبة الشحن بروغريس إم إس-22 نحو المحطة".

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد أشار إلى أن رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي بروكوبييف، ودميتري بيتيلين، ورائد ناسا، فرانسيسكو روبيو، المتواجدين حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية لن يعودا إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-22" الملتحمة بالمحطة والتي كانت تعرضت لضرر في أنظمة التبريد، بل ستتم إعادتهم إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-23" التي من المفترض أن تطلق نحو المحطة في 20 فبراير القادم.

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وأعلنت"روس كوسموس" في 15 ديسمبر الفائت أن مركبة "سويوز إم إس-22" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية قد تعرّضت لضرر في أنظمة التبريد الموجودة فيها نتيجة عامل خارجي، وبعد تحليل بيانات الحالة الفنية للمركبة قررت المؤسسة مؤخرا أن تعيد المركبة إلى الأرض بدون روّاد، وأن الرواد الذين ذهبوا على متنها إلى المحطة سيعودون إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-23" الروسية.

المصدر: فيستي