كوريا الجنوبية تفسخ اتفاقية إطلاق قمر صناعي مع روسيا

فسخت جمهورية كوريا الجنوبية في يناير الماضي اتفاقية إطلاق القمر الصناعي Arirang-6 والتي وقعتها مع شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها تخطط لاستخدام صاروخ "فيغا – 6" الأوروبي بدلا من صاروخ "أنغارا – 1.2" الروسي لإطلاق قمرها الصناعي.

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أفادت بذلك وكالة Yonhab الكورية الجنوبية نقلا عن وزارة العلم وتكنولوجيا المعلوماتية الكورية الجنوبية.

وكان يخطط أولا لإطلاق القمر الصناعي الكوري الجنوبي في سبتمبر الماضي من مطار "بليسيتسك" الفضائي الروسي، لكن وزارة العلم الكورية الجنوبية أبلغت البرلمان الكوري الجنوبي عن مشاكل متصاعدة أثارتها العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال النائب الأول لوزير العلم الكوري الجنوبي، أو تخي سوك، إن وزارته اختارت صاروخا أوروبيا يتوقع إطلاقه في الربع الرابع من العام الجاري. لكن صاروخ "فيغا – إس" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية تم تأجيل إطلاقه من ديسمبر الماضي إلى الربع الرابع من العام الجاري بسبب خلل تعرض له محركه قبل الإطلاق.

وعلاوة على ذلك فإن الجانب الكوري الجنوبي يحاول الآن تأجيل إطلاق قمر صناعي آخر كان يخطط لإطلاقه من مطار "بايكونور" الفضائي بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي. وأعلنت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية أنها ستطلق هذا القمر الصناعي في النصف الأول من العام القادم بعد أن تختار الجهة التي ستقدم لها تلك الخدمة.

المصدر: تاس