صاروخ "سويوز – 5" الفضائي الروسي الجديد يمكن أن يطلق عام 2024

يتوقع أن يطلق أول صاروخ فضائي روسي من طراز "سويوز – 5" بحلول عام 2024.

صرح بذلك الاثنين 30 يناير للصحفيين مدير عام مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية، دميتري بارانوف.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن إطلاقا أول لصاروخ "سويوز – 5" الفضائي الروسي الجديد يخطط لتحقيقه في الربع الرابع من عام 2023.

وقال دميتري بارانوف مجيبا عن سؤال وجهه إليه الصحافيون: "قررنا تأجيل إطلاق الصاروخ إلى عام 2024".

وأضاف قائلا:" نخطط نهاية العام الجاري لتجميع خزانات الوقود لأول صاروخ. أما كل مكوناته فستكون جاهزة في الربع الثاني أو الثالث من عام 2023. وهناك محركات وأنظمة قيادة وقياس يجب أن تكون جاهزة نهاية العام الجاري لنبدأ تجميع أول صاروخ فضائي من طراز "سويوز – 5".

يذكر أن "سويوز - 5" (إرتيش) هو صاروخ متوسط روسي مستقبلي يستطيع إيصال 15 طنا من الحمولة إلى مدار الأرض.

المصدر: تاس