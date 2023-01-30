أقمار "غونيتس" الروسية ستوفر خدمات اتصالات مميزة

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير أقمار "غونيتس" Gonets الروسية أن أقمارها ستقدم لسكان الأرض خدمات اتصالات مميزة.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، بافل تشيرينكوف:"أقمار Gonets-M1 الروسية الجديدة ستوفر لعملائها خدمات اتصالات متكاملة، وليس فقط خدمات الاتصالات اللاسلكية التقليدية".

وأضاف"هذه الأقمار ستوفر خدمات الاتصالات عبر المحطات الهاتفية المدمجة، أي اتصالات سلكية ولاسلكية بنفس الوقت، هذا النوع من الخدمات مطلوب بشدة حاليا في بلادنا كوننا نسعى للاستغناء عن الشركات الأجنبية المشغلة لخدمات الاتصالات.. المحطات الأرضية الجديدة لخدمات أقمار غونيتس ستكون قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية، وستؤمن ربط عدة مستخدمين عبر خط واحد، بعبارة أبسط ستكون هذه المحطة نقطة وصل لعدة مستخدمين، هذا النوع من الخدمات قد يكون مناسبا للفرق السياحية والاستكشافية التي ستتواجد في المناطق النائية أو المناطق التي لا تصل إليها خدمات الاتصالات الأرضية".

وتبعا لتشيرينكوف فإن منظومات "غونيتس" الروسية الواعدة ستستخدم هوائيات متعددة النطاقات، ستؤمن سرعات أكبر في خدمات الاتصالات ونقلا ممتازا للبيانات الكبيرة الحجم.

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وقد صممت أقمار "غونيتس" الروسية لتعمل في المدارات الأرضية المنخفضة كأقمار متعددة المهام، ولها القدرة على العمل كأقمار لتوفير الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

ويمكن الاعتماد على هذه الأقمار أيضا لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية ومراقبة أحوال الطقس ومناطق الحرائق والكوارث الطبيعية.

المصدر: فيستي