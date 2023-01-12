"روس كوسموس" تكشف نتائج الفحص الطبي لطاقم المركبة "سويوز إم إس-22"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الحالة الصحية لطاقم المركبة "سويوز إم إس-22" تسمح بتمديد مدة مهمتهم في المحطة الفضائية الدولية.

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ويشير سيرغي كريكاليوف المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس" في مؤتمر صحفي إلى أن الحالة الصحية لطاقم المركبة "سويوز إم إس -22" جيدة، ويمكنهم البقاء في المحطة الفضائية الدولية فترة أطول من الفترة المقررة سابقا.

ويقول: "أفادت اللجنة الطبية أن الحالة الصحية للطاقم جيدة وأنهم مستعدون للبقاء في المدار فترة أطول".

المصدر: نوفوستي