"روس كوسموس": تأجيل رحلة روسية أمريكية مشتركة إلى الخريف

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء عن تأجيل الرحلة الروسية الأمريكية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية إلى الخريف المقبل جراء حادث في مركبة "سويوز".

وأكد المدير التنفيذي لشؤون البرامج الفضائية المأهولة في "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف، في حديث لقناة "روسيا 24" يوم الأربعاء، أن "البعثة التي كان من المقرر أن تنطلق في الربيع تؤجل إلى الخريف".

ومن المقرر أن يتوجه رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب والأمريكية لوريل أوهارا، إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إن إس 23".

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وأشار كريكاليوف إلى أن طاقم البعثة السابقة "سويوز إن إس 22"، ستضطر لمواصلة مهامها لبعض الوقت، وأن "الحلول النهائية غير موجودة حاليا، ولا تزال الخيارات الأفضل بشأن برنامج الرحلة قيد النقاش".

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس 22" الروسية التي التحمت بالمحطة الدولية، تعرضت يوم 15 ديسمبر الماضي لعطل في نظام التبريد.

وقررت السلطات الروسية إنزال مركبة "سويوز إم إس 22" بشكل غير مأهول، وإعادة رواد الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين والأمريكي فرانك روبيو على متن مركبة "سويوز إن إس 23".

المصدر: تاس